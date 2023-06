manga – LULLABY OF THE DAWN – di Ichika Yuno

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yoake no Uta – (夜明けの唄)

Titolo internazionale: Lullaby of a Dawn

Autore: Ichika Yuno

Genere: drammatico, fantasy, mistero, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shu Cream

Rivista: from RED

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: Lullaby of a Dawn

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Luigi Boccasile

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Un’isola è circondata da un mare d’inchiostro, dal quale emergono dei mostri che ne attaccano gli abitanti. Per la salvaguardia della popolazione sono state istituite delle figure particolari, dei sacerdoti medium che devono combattere le mostruosità quando si avvicinano troppo ai paesi. Tutti i monaci sono diventati improvvisamente albini da bambini e la gente solitamente li teme e tiene a distanza, per quanto abbiano bisogno di loro. Ma nessuno sa del loro terribile segreto: ogni volta che sconfiggono un mostro il corpo di sporca di nero e la loro vita si accorcia, e muoiono in solitudine dopo essere stati divorati dall’inchiostro.

Il giovane monaco Elva salva la vita ad Alto, un bambino gentile e solare, il quale decide di restargli accanto per sempre e liberarlo dalla solitudine. Passano gli anni ed Alto è diventato un bellissimo ragazzo, mentre Elva ha mantenuto misteriosamente la sua età, senza crescere. Inoltre più il loro legame si fa forte, più la vita di Elva si allunga, e diminuisce l’inchiostro che gli ha infettato il corpo. Ma la cosa non passa inosservata, e i due destano l’interesse dell’ordine religioso che forma i medium…

