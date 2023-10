manga – IL CONTE DI MONTECRISTO – di Ena Moriyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Monte Cristo Hakushaku – (モンテ・クリスト伯爵)

Titolo internazionale: The Earl of Monte Cristo

Autrice: Ena Moriyama

Genere: avventura, drammatico, mistero, psicologico, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Tratto: dal romanzo “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il conte di Montecristo

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione grande con sovracopertina, a 7,50 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 1 (concluso)

1815, a Marsilia. Il giovane Edmond Dantès ha tutto ciò che può desiderare: un futuro assicurato come capitano, la stima del suo superiore, una bellissima fidanzata che sta per sposare. Ma, mossi dall’invidia, due persone che ritiene amiche lo tradiscono, ordendo un complotto per farlo arrestare.

Accusato ingiustamente, Dantès viene spedito nella terribile prigione-fortezza nota come il Castello d’If, dove resta rinchiuso per 14 anni. Grazie all’aiuto di un altro prigioniero, l’Abate Faina, riesce poi ad evadere: tornato nel bel mondo parigino come “Il conte di Montecristo” è ora pronto a vendicarsi…

