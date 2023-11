manga – MAGICAL GIRL RISUKA – di Nao Emoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shin Honkaku Mahou Shoujo Risuka – (新本格魔法少女りすか)

Titolo internazionale: New Authentic Magical Girl Risuka

Autore: Nao Emoto

Genere: azione, drammatico, fantasy, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (presenza di violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corsoo

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Shounen Magazine

Tratto: dalla serie di romanzi “Shin Honkaku Mahou Shoujo Risuka” composta da 4 libri (concluso) di NisiOisiN

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Magical Girl Risuka

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina e qualche pagina a colori, a 6,50 €

Traduzione: Marta Fanasca

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

In un presente alternativo la prefettura di Nagasaki in Giappone è terra di maghi, la gente comune non può entrare ma anche i stregoni raramente ne escono. Ma Kizutaka Kugi, un ragazzino cinico che odia le persone che ritiene inutili (e cioè quasi tutti quelli che conosce), scopre che una sua nuova compagna, Risuka, è proprio una strega.

Desideroso di cambiare vita, fa con lei un patto che li lega per sempre. I due si usano a vicenda come delle pedine, ma nasce anche una forte amicizia.

Risuka è una strega che manipola il tempo grazie al sangue, e ha come l’obiettivo quello di ritrovare il padre: un mago pericoloso che si diverte a insegnare incantesimi agli umani, anche se ciò ha conseguenze drammatiche.

