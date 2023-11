manga – TRE RAGAZZE SCATENATE – di Youhei Takemura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Papa no Iu Koto o Kikinasai! – (パパのいうことを聞きなさい!)

Titolo internazionale: Listen to me, girls. I am your father!

Autore: Youhei Takemura

Genere: commedia, ecchi, sentimentale, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Tratto: dall’anime “Papa no Iu Koto o Kikinasai!“, a sua volta tratto da una serie di light novel dallo stesso titolo di Tomohiro Matsu

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Tre ragazze scatenate

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, a 4,20

Traduzione: Claudia Baglini

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Le tre sorelle Takanashi – Sora, Miu e Hina – sono molto unite, anche se hanno in comune solo il padre e hanno tre madri diverse. Vivono felicemente con lui e l’ultima moglie, Yuri, che è anche la mamma di Hina. Una estate va a stare con loro lo zio, Yuta, fratello di Yuri e studente universitario di 19 anni, che dovrà badare a loro mentre i genitori sono in viaggio.

Un tragico incidente cambia le cose, e si ritrovano sole. Yuta, per non dividerle dato che i parenti non sono disposte a prenderle assieme, decide di essere lui ad adottarle. Cosa non facile, dato che la sua casa è piccola, ha pochi soldi e non sa come si fa il padre. Inoltre Sora, la maggiore, ha segretamente una cotta per lui.

