anime – SUGAR APPLE FAIRY TALE – di Youhei Suzuki

SCHEDA

Titolo originale: Sugar Apple Fairy Tale – (シュガーアップル・フェアリーテイル)

Titolo internazionale: Sugar Apple Fairy Tale

Genere: serie tv – avventura, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 21:30 (JST)

Tratto: da una serie di Light novel.

Director: Youhei Suzuki

Series Composition: Seishi Minakami

Character design: Haruko Iizuka

Music: Hinako Tsubakiyama

Studios: J.C.Staff

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Sugar Apple Fairy Tale

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Musical” by Minori Suzuki

Ending

“Kanaeru” (To Grant) by Sumire Morohoshi

Trailer



TRAMA

In passato il Regno di Highland era il paese delle fate, ma cinquecento anni prima gli umani le sconfissero e costrinsero a diventare loro schiave. Ai giorni nostri, Anne vuole diventare una Maestra dello Zucchero Argentato, cioè un artigiano che crea caramelle grazie alle mele di zucchero, un’attività “rubata” proprio alle fate. Ma per farlo deve raggiungere la capitale, un viaggio pericolo in una landa dove si aggirano banditi e bestie feroci.

Così Anne, seppur riluttante, decide di comprare una fata maschio guerriera (e molto affascinate…) di nome Shall, che le faccia da scorta per tutto il tempo. Ma promette di liberarlo appena raggiunta la città.

DOPPIATORI

Yuka Nukui – Anne Halford

Masaaki Mizunaka – Shall Fen Shall

Aya Yamane – Cathy

Ayumi Mano – Bridget Page

Kazuyuki Okitsu – Elliot Collins

Minori Suzuki – Benjamin

Reiji Kaw-hima – Jonas Ander

Rie Takah-hi – Mythril Lid Pod

Takuma Ter-hima – Catt

Tomoaki Maeno – Hugh Mercury

Yūto Uemura – Keith Powell

