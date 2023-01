anime – TRIGUN STAMPEDE – di Kenji Mutou

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Trigun Stampede

Titolo internazionale: Trigun Stampede

Genere: serie tv in CG – avventura, azione, fantascienza, western

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: sabato alle 23:00 (JST)

Trasmissione: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Trigun” di Yasuhiro Nightow.

Director: Kenji Mutou

Series Composition, Script: Shin Okashima, Tatsurō Inamoto, Yoshihisa Ueda

Character design: Akiko Satō, Kōdai Watanabe, Soji Ninomiya, Takahiko Abiru, Tetsurō Moronuki, Yumihiko Amano

Music: Tatsuya Katō

Studios: Orange

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Trigun Stampede

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“TOMBI” by Kvi Baba

Ending Theme:

“Hoshi no Kuzu α” by Salyu and haruka nakamura

Trailer



TRAMA

Remake, più moderno e in computer grafica, di “Trigun” (con anche qualche cambiamento di trama).

Nello spazio una grande astronave esplode, e su una scialuppa di salvataggio solo due bambini riescono a salvarsi, grazie ad una donna di nome Rem.

Anni dopo la neo giornalista Meryl Stryfe, accompagnata dal collega Roberto, è alla ricerca del “tifone umanoide”, un pistolero con sulla testa una taglia di ben 6 milioni di dollari, perchè estremamente pericoloso e violento.

Ma quello che trova è invece un uomo,”Vash the Stampede”, molto gentile ma anche strambo, che sembra non presentare una reale minaccia, tanto che per alcuni abitanti è un “salvatore”. Quale sarà la verità?

DOPPIATORI

Yoshitsugu Matsuoka – Vash the Stampede

Sakura Andou – Meryl Stryfe

Yoshim-a Hosoya – Nicholas D. Wolfwood

Kenji Matsuda – Roberto de Niro

Junya Ikeda – Millions Knives

Kouki Uchiyama – Legato Bluesummers

Maaya Sakamoto – Rem Saverem

Ryusei Nakao – William Conrad

TARAKO – Zazie the Beast

Tomokazu Sugita – Chuck Lee

Tomoyo Kurosawa – Vash bambino

Yumiri Hanamori – Millions Knives bambino

OPERE RELATIVE

Manga

– Trigun – opera capostipite

– Trigun Maximum

Anime

– Trigun serie tv

– Trigun: Badlands Rumble film d’animazione

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Trigun” presente sul sito:

