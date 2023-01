anime – NIER:AUTOMATA VER1.1A – di Ryouji Masuyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: NieR:Automata Ver1.1a – (ニーア オートマタ Ver1.1a)

Titolo internazionale: NieRAutomata Ver1.1a

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal videogames “NieR:Automata” di Platinum Games e Square Enix.

Director: Ryouji Masuyama

Series Composition: Ryouji Masuyama, Yoko Taro (autore anche del videogames)

Character design: Jun Nakai

Music: monaca

Cgi Director: Yuusuke Noma

Director of Photography: Toshiaki Aoshima

Studios: A-1 Pictures

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: NieR:Automata Ver1.1a

Distributore: Crunchyroll Italia.

Sigle:

Opening

“escalate” by Aimer

Ending

“Antinomy (アンチノミー)” by amazarashi

Trailer



TRAMA

In un distante futuro apocalittico la Terra è stata invasa da bio-macchine aliene, che hanno distrutto tutto ciò che incontravano sul loro cammino. La poca umanità rimasta si è rifugiata sulla luna, dove ha creato degli androidi, “YoRHa”, che vengono poi mandati sul pianeta per combattere gli invasori.

2B è uno di questi androidi, molto simile ad una ragazza umana: è dotata di intelligenza, ricordi, e anche forti sentimenti nonostante siano vietati.

Si unisce al compagno 9S per una missione in una fabbrica abbandonata, ma qui i due scoprono qualcosa di anomalo…

DOPPIATORI

Yui Ishikawa – YoRHa No. 2 Type B (2B)

Natsuki Hanae – YoRHa No. 9 Type S (9S)

Ayaka Suwa – A2

Hiroki Y-umoto – Pod 042

Kaoru Akiyama – Pod 153

Aoi Yūki – Pascal

Atsumi Tanezaki – Lily

Chiaki Kanou – Commander

Daisuke Namikawa – Adam

Keiko Isobe – Operator 6O

Mary Hatsumi – Operator 21O

OPERE RELATIVE

Videogames

– Drakengard

– Drakengard 2

– Drakengard 3

– Nier

– Nier: Automata

– Nier Reincarnation

– Nier Replicant ver.1.22474487139

