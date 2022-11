manga – TRIGUN MAXIMUM – di Yasuhiro Nightow

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Trigun Maximum – (トライガンマキシマム)

Titolo internazionale: Trigun Maximum

Autore: Yasuhiro Nightow

Genere: azione, avventura, drammatico, western, fantascienza

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1998

Casa Editrice giapponese: Shonen Gahosha

Volumi: 14 (concluso)

Titolo in Italia: Trigun Maximum

Edizioni italiane:

1° edizione: pubblicato nel 2002 dalla Dynamic Italia, in 9 volumi (interrotta)

2° edizione: nuova edizione della JPop del 2007, in 14 volumi (concluso), volumi con sovracopertina a 5,90 €

TRAMA

Seguito diretto del primo manga (trama qua sotto prima di spoiler!)

Vash The Stampede, il “Tifone Umanoide”, è scomparso. C’è chi dice che sia morto, c’è chi sostenga che faccia solo finta; e chi è convinto che guidi nell’ombra la distruzione del pianeta, che è sempre più scosso da violenze e bande organizzate di malviventi.

Ma il suo vecchio amico Nicholas D. Wolfwood è convinto che Vash si sia solo nascosto, desideroso di vivere in pace. Ma non ci può essere una vita tranquilla con Knives a piede libero…

OPERE RELATIVE

Manga

– Trigun – opera capostipite – prequel

Anime

– Trigun serie tv

– Trigun: Badlands Rumble film d’animazione

