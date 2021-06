manga – RWBY OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: RWBY: Official Manga Anthology

Titolo internazionale: RWBY: Official Manga Anthology

Autori: vari, tra cui Jeremy Haun, Jason A. Hurtley

Autori opera originale: Monty Oum, Rooster Teeth Productions

Genere: avventura, azione, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: (nessuna, uscito direttamente in volumi)

Tratto: adattamento manga della serie animata americana “RWBY”

Volumi: 5 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: pubblicato in lingua inglese dalla casa editrice Viz.

TRAMA

Raccolta antologica di storie di origini, relative alla trama della serie animata originale.

OPERE RELATIVE

Manga

– RWBY

Light Novel

– RWBY the Session

