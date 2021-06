manga – CHOUJIN X (Superhuman X) – di Sui Ishida

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Choujin X – (超人X)

Titolo internazionale: Superhuman X

Autore: Sui Ishida

Genere: azione, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Tonari no Young Jump

Volumi: 1 (in corso) pubblicazione lenta e discontinua

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: pubblicato in lingua inglese sulla app/sito Manga Plus (servizio ufficiale, offerto dalla casa editrice giapponese)

TRAMA

Choujin, esseri dai poteri sovrumani. Tokio Kurohara e Azuma Higashi sono due amici che, con fatica, cercano di combattere le ingiustizie che compiono questi umani potenziati.

Con la precipitazione di quell’aereo…

