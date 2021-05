manga – BLOOD BLOCKADE BATTLEFRONT (Kekkai Sensen) – di Yasuhiro Nightow

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Kekkai Sensen – (血界戦線)

Titolo internazionale: Blood Blockade Battlefront

Autore: Yasuhiro Nightow

Genere: avventura, azione, soprannaturale, vampiri

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2015

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Blood Blockade Battlefront

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2016

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,00 €

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

In seguito all’apertura di un gate (passaggio) tra l’altro mondo e il nostro, New York si è ritrovata ad essere il centro di una guerra tra esseri umani e creature demoniache. Tre anni dopo, la città non esiste più. Ora c’è una metropoli in rovina, avvolta nella nebbia e delimitata da una barriera che la isola dal resto del mondo. Ha cambiato nome in Hell-Salem’s Lot, una città di confine tra questo e l’altro mondo, dove si muovono esseri umani e demoni.

Qui vive Leo, che ci si è trasferito con l’intento di guadagnare un po’ di soldi per curare la sua sorellina Michaela. Per inseguire una scimmietta che gli rubato la macchina fotografica, Leo finisce per essere scambiato per un’altra persona e reclutato dalla Libra, una società segreta che si occupa di mantenere l’equilibrio della città, e i cui membri sono tipi piuttosto strani e dotati di poteri soprannaturali.

OPERE RELATIVE

Manga

– Kekkai Sensen: Back 2 Back – spinoff

Anime

– Blood Blockade Battlefront – serie tv

– Blood Blockade Battlefront & Beyond – serie tv

– Kekkai Sensen: Soresaemo Saitei de Saikou na Hibi – oav

– Kekkai Sensen: Ousama no Restaurant no Ousama – oav

