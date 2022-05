manga – RWBY: THE OFFICIAL MANGA – di Bunta Kinami

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: RWBY: The Official Manga

Titolo internazionale: RWBY: The Official Manga

Autore: Bunta Kinami

Genere: avventura, azione, fantascienza, wester

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Tratto: adattamento fumettistico del primo arco narrativo di RWBY, un’animazione di origine statunitense della Rooster Teeth

Volumi: 3 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Ruby, Weiss, Blake e Yang. Questa è la storia… no, la favola di quelle che saranno delle Cacciatrici.

I/Le Cacciatori/Cacciatrici sono dei protettori. Combattono il male, in particolare i mostri chiamati Grimm, per difendere la pace. La paura sarà il loro più grande nemico, e il più grande alleato del vero male che dovranno affrontare. Alla Beacon il team RWBY imparerà a sfruttare le proprie abilità e a stringere amicizia altrettanto preziose.

