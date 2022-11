manga – TALES OF SYMPHONIA – di Hitoshi Ichimura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tales of Symphonia – (テイルズオブシンフォニア)

Titolo internazionale: Tales of Symphonia

Autore: Hitoshi Ichimura

Genere: avventura, azione, drammatico, fantasy, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2007

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Rivista: Comic Blade

Tratto: ispirato all’omonimo videogioco “Tales of Symphonia”

Volumi: 5 (concluso) + 1 volume extra

Titolo in Italia: Tales of Symphonia

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: GP

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Edoardo Serino

Volumi: 5 (concluso) + 1 volume extra

TRAMA

In un mondo fantasy chiamato Sylvarant tutto il mana esistente è generato da un Grande Albero Sacro. Ma, a causa delle guerre e delle divisioni tra la popolazione, i suoi rami hanno iniziato a seccare, causando siccità ed epidemie.

Colette viene indicata da un oracolo come “prescelta” che curerà l’albero; così parte per un lungo viaggio accompagnata dai suoi amici d’infanzia Lloyd e Genis, dal suo insegnante Raine e dal mercenario Kratos.

OPERE RELATIVE

Videogames

Saga di “Tales of….”. Tranne qualche eccezione, ogni capitolo è una storia a parte.

– Tales of Phantasia

– Tales of Destiny

– Tales of Eternia

– Tales of Destiny 2

– Tales of Symphonia

– Tales of Rebirth

– Tales of Legendia

– Tales of the Abyss

– Tales of Innocence

– Tales of Symphonia: Dawn of the New World

– Tales of Vesperia

– Tales of Hearts

– Tales of Hearts R

– Tales of Graces

– Tales of Graces F

– Tales of Xillia

– Tales of Xillia 2

– Tales of Zestiria

– Tales of Berseria

Anime

– Tales of Phantasia The Animation– serie tv

– Tales of Eternia: The Animation – serie tv

– Tales of Zestiria the X – serie tv

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Tales of …” presente sul sito:

