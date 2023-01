anime – HIGH CARD – di Junichi Wada

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: High Card – (ハイカード)

Titolo internazionale: High Card

Genere: serie tv – azione, soprannaturale, gioco

Rating: adatto ad un pubblico adulto (violenza e gioco d’azzardo)

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: lunedì alle 20:00 (JST)

Trasmissione: At-X, Tokyo Mx

Tratto: storia originale.

Director: Junichi Wada

Series Composition: Naoki Kuroyanagi

Script: Kazuhiko Inukai, Kenichi Yamashita, Shingo Nagai

Character design: Nozomi Kawano

Music: Ryō Takahashi

Studios: Studio Hibari

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano sia su Crunchyroll che Prime Video (canale Anime Generation)

Titolo nello streaming in Italia: High Card

Distributore: Cruncyroll Italia e Yamato Video

Sigle:

Opening

“Trickster” by FIVE NEW OLD

Ending

“Squad! (スクワッド!)” by Meychan

Trailer



TRAMA

Finn Oldman è un borseggiatore di strada, che dona i soldi che ruba all’orfanotrofio dove è cresciuto. Quando l’istituto rischia di chiudere per mancanza di fondi, l’uomo decide di sfidare la sorte in un casinò.

Ma qua viene coinvolto suo malgrado in un gioco segreto mortale, “High Card”, che implica trovare ed usare delle carte da poker dotate di poteri soprannaturali, le 52 X-Playing Cards.

DOPPIATORI

Gen Sato – Finn Oldman

Haruka Shiraishi – Wendy Sato

Shun Horie – Leo Constantine Pinochle

Toshiki M-uda – Chris Redgrave

Yuichiro Umehara – Vijay Kumar Singh

Chiharu Sawashiro – Bobby Ball

Daisuke Ono – Theodore Constantine Pinochle

Eiji Hanawa – Lindsey Betz

Kazuhiro Yamaji – Bernard Symons

Mie Sonozaki – Brandy Blumenthal

Nobunaga Shimazaki – Owen Alldays

Rie Takahashi – Sugar Peas

Shigeru Chiba – Lucky Lunchman

Shunsuke Takeuchi – Brist Blitz Broadhurst

Tomokazu Seki – Ban Klondike

Toshihiko Seki – Norman Kingstadt

Toshiyuki Morikawa – Greg Young

Toshiyuki Toyonaga – Tilt

