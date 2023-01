anime – KAINA OF THE GREAT SNOW SEA (Ooyukiumi no Kaina) – di Hiroaki Ando

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ooyukiumi no Kaina – Kaina of the Great Snow Sea – (大雪海のカイナ)

Titolo internazionale: Kaina of the Great Snow Sea

Genere: serie tv – avventura, fantasy, sentimentale, post apocalittico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: giovedì alle 00:55 (JST)

Tratto: Storia originale, creata dall’autore di manga Tsutomu Nihei.

Director: Hiroaki Ando

Series Composition: Sadayuki Murai

Script: Sadayuki Murai, Tetsuya Yamada

Character design: Kyoko Kotani, Ryohei Fukushi

Music: Kohta Yamamoto, Misaki Umase

Studios: Polygon Pictures

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Kaina of the Great Snow Sea

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Telepath” by yorushika

Ending:

“Juvenile” by GReeeeN

Trailer



TRAMA

In un lontano futuro la Terra è ricoperta da ghiaccio e freddo, tanto che viene chiamata “Oceano di Neve”. Kaina vive invece sulla “Membrana Celeste”, un mondo costruito sopra le nuvole, composto da un sottile strato semi-trasparente tenuto su dai rami di grandi alberi. Una volta c’erano tanti villaggi, ma misteriosamente sono scomparsi poco per volta, tanto che quello di Kaina è l’unico rimasto.

La principessa Ririha vive invece sotto, nell’Oceano di Neve, e ogni giorno lotta duramente per far sopravvivere la sua tribù. Quando viene attaccata da crudeli nemici, decide di salire in alto con una mongolfiera improvvisata, sperando che sulla Membrana Celeste qualcuno possa aiutarla. E la persona che incontra è proprio Kaina.

DOPPIATORI

Yoshim-a Hosoya – Kaina

Rie Takahashi – Ririha

Ayumu Murase – Yaona

Katsuyuki Konishi – Olinoga

Kenyuu Horiuchi – Halesola

Maaya Sakamoto – Amerote

Nobuyuki Hiyama – Handagil

Tomokazu Sugita – Ngapoji

