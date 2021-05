anime – MASHIRO NO OTO (Those Snow White Notes) – di Hiroaki Akagi

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mashiro No Oto – (ましろのおと)

Titolo internazionale: Those Snow White Notes – Pure Sound

Genere: serie tv – musica, scolastico, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: MBS/TBS

Trasmissione: sabato alle 02:25 (JST)

Tratto: dal manga di Marimo Ragawa

Director: Hiroaki Akagi

Series Composition: Yoichi Kato

Character design: Jiro Mashima

Music: Yoshida Brothers

Studios: Shin-Ei Animation

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Those Snow White Notes

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Blizzard” by Burnout Syndromes

Ending Theme:

“Kono Yume ga Sameru Made” by Miliyah Kato feat. Yoshida Brothers

Trailer



TRAMA

Setsu Sawamura è un liceale che ama suonare lo shamisen (strumento musicale tradizionale giapponese con le corde), passione ereditata dal nonno, un musicista di successo. Ma dopo la sua morte Setsu non è più riuscito a usare lo strumento; così scappa di casa per andare a Tokyo dove spera di avere più stimoli, finendo però a vagare per la metropoli.

Finché la madre Umeko, preoccupata per lui, lo costringe a iscriversi a una scuola superiore del posto. Qua Setsu entra in un club musicale, e fa amicizia con altri studenti. Ciò la aiuterà a sbloccarlo?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Nobunaga Shimazaki – Setsu Sawamura

Fukushi Ochiai – Ushio Arakawa

Kyо̄ya Kimura – Hiroshi Ōtawara

Nobuhiko Okamoto – Kaito Yaguchi

Reina Kondo – Yui Yamazato

Rikako Aida – Yuna Tachiki

Shiori Mikami – Mai Tanuma

Takako Honda – Umeko Sawamura

T-uku Hatanaka – Sōichi Tanuma

Tatsuhisa Suzuki – Rai Nagamori

Tetsuya Kakihara – Taketo

