anime – FAIRY GONE 2 – di Kenichi Suzuki

A cura di Christine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Fairy Gone 2 – (フェアリーゴーン 2)

Titolo internazionale: Fairy Gone 2nd Season

Genere: serie tv – azione, mistero, fantasy, soprannaturale, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2019

Tratto: storia originale

Director: Kenichi Suzuki

Series Composition: Ao Jūmonji

Music: [K]NoW_NAME

Original Character Design: Haruhisa Nakata

Character Design: Takako Shimizu

Studios: P.A. Works

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“STILL STANDING” by [K]NoW_NAME

Trailer



TRAMA

Trentotto anni prima, foresta di Suna: Ray e Jurgen sono figli del guardiano della foresta del villaggi delle fate. Il fratello maggiore spiega a Ray come Crucia Albastore, che scrisse il Tomo Nero, ha radunato in vari villaggi, tra cui quello di Suna, le persone in grado di vedere le fate. Esse sono esseri puri, creature innocenti strane creature fosforescenti che, quando entrano nel corpo degli animali, li posseggono trasformandole in” fate Immaginali”. Esse tendono a lottare tra di loro, e i Guardiani sorvegliano la foresta affinché l’equilibrio non venga spezzato.

Sono passati vent’anni e nella foresta di Suna è apparsa una feroce fata anomala, in lotta con le altre; i guardiani tentano di fermarla, ma il coraggioso Ivan, padre di Maria, viene ucciso. Nello stesso momento Tereza, la madre di Maria, partorisce la bimba e poi muore.

Appena nata Maria viene considerata una bambina portatrice di sventura.

Viene adottata da Jurgen, e cresce bistrattata dagli adulti e dai bambini, finchè non fa amicizia con Veronica, bella e solare, amata da tutti gli abitanti del villaggio in quanto portatrice di fortuna.

La vita procede tranquilla nel villaggio e i Guardiani sorvegliano la foresta: da anni però imperversa all’esterno la guerra, e molte fate immaginali sono state catturate dai soldati di entrambe le fazioni per creare i Fairy Soldier.

Ray Dawn, ormai generale dell’esercito invade Suna, e nonostante le suppliche del fratello, brucia il villaggio e ne uccide gli abitanti per evitare che altri si impossessino del potere delle fate. Grazie a Jurgen che nasconde a e le fa fuggire, Veronica e Maria sono le uniche sopravvissute al massacro. Veronica giura odio imperituro a Ray Dawn, e lascia Maria a cavarsela da sola.

Siamo di nuovo nel presente e la storia prosegue con Dorothea e Arcame sempre in lotta in questa pace raggiunta, che sembra fare acqua da tutte le parti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kana Ichinose – Marlya Noel

Tomoaki Maeno – Free Underbar

Atsumi Tanezaki – Lily Heineman

Ayaka Fukuhara – Veronica Thorn

Ayaka Suwa – Clara Kisenaria

Eizou Tsuda – Lay Dawn

Hiroki Touchi – Jet Grave

Hisao Egawa – Beevee Risker

Houchu Ohtsuka – Marco Bellwood

Kazuyuki Okitsu – Jonathan Paspierre

Kenji Nomura – Ewan Breeze

Kenjiro Tsuda – Glyph Mercer

Kōji Okino – Robert Chase

Mie Sonozaki – Nein Aular

Mikako Komatsu – Eleanor Need

Minako Kotobuki – Bitter “Sweety” Sweet

Mugihito – Cain Distorol

Shinji Kawada – Axel Laboo

Shizuka Itou – Sophie

Takaya Hashi – Schwarz Disse

Takehito Koyasu – Damian Carme

Yasuhiro Mamiya – Oz Mea

Yoshiki Nakajima – Serge Tova

Yoshimasa Hosoya – Ulfran Low

Yuka Iguchi – Patricia Pearl

Aoi Koga – Chima

OPERE RELATIVE

Anime

– Fairy Gone – prequel

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kenichi Suzuki presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.