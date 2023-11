manga – ABARA – di Tsutomu Nihei

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Abara – (アバラ)

Titolo internazionale: Abara

Autore: Tsutomu Nihei

Genere: azione, drammatico, fantascienza, horror

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Abara

Casa Editrice italiana: Planet Manga

– prima edizione del 2007, a 4,50 € – 2 volumi (concluso)

– ristampato nel 2016, deluxe in 1 volume grande (concluso)

– annunciata una nuova edizione in uscita nel 2024

Traduzione: Mattia Dal Corno

TRAMA

Manga particolare, con pochi dialoghi e la storia portata avanti soprattutto dai disegni.

In un futuro distopico, le città sono strutture architettoniche ammassate l’una sull’altra in cui si muovono mostri chiamati “Gauna Bianchi” che si cibano di umani. A contrastarli, un riluttante “Gauna Nero” di nome Denji.

Altre opere di Tsutomu Nihei presenti su questo sito (nota: tutti i manga di Nihei sono, ma in modo non ufficiale, ambientati nello stesso universo narrativo)

