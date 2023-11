manga – CAPTIVATED BY YOU – di Yama Wayama

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Muchuu sa, Kimi ni. – (夢中さ、きみに。)

Titolo internazionale: Captivated by You – There Is No Other

Autore: Yama Wayama

Genere: scolastico, racconti

Target: seinen

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Comic Beam

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Captivated by You

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione grande ma senza sovracopertina, a 12,90 €

Traduzione: Asuka Ozumi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Una serie di 8 racconti, tutti con ambientazione liceale e con il tema dell’infatuazione, che può arrivare proprio quando meno te lo aspetti. Ci sono sia coppie etero che omosessuali, ma sempre con un’atmosfera dolce… come il primo amore.

La maggior parte sono incentrati su Nikaido, un ragazzino che emana un’aura sinistra e che tutta la scuola ritiene che porti sfiga. Hayashi, che ha il banco davanti al suo, incontra per caso una sua ex compagna di classe che gli racconta che in passato Nikaido era un ragazzo bellissimo e solare, e tutte le ragazze erano innamorate di lui! Come mai questo incredibile cambiamento?

RECENSIONI