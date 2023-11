manga – A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – di Yaeko Ninagawa, Chou Heiwa Busters

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Sora no Aosa wo Shiru Hito yo – (空の青さを知る人よ)

Titolo internazionale: Her Blue Sky – The Person Who Knows How Blue the Sky Is

Autore: Yaeko Ninagawa (disegni), Chou Heiwa Busters (storia)

Genere: musica, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Comic Newtype

Tratto: dall’omonimo film animato

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: A te che conosci l’azzurro del cielo. Her blue sky

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Salvatore Corallo

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

In un piccolo paesino vive la 17enne Aoi, che suona il basso e sogna di fondare una sua band, e vive con la sorella maggiore Akane. Le due sono rimaste sole dopo la morte dei genitori, e Akane aveva rinunciato ad andare con il fidanzato Shinno a Tokyo proprio per prendersi cura di lei.

Un giorno, mentre si sta esercitando con il basso, Aoi si vede comparire davanti una versione di Shinno di tredici anni fa…! Un fantasma? Ma il vero Shinno è ancora vivo, e dopo tanto tempo è tornato in città, ma è molto cambiato…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky – film d’animazione

Romanzo

– A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky

RECENSIONI