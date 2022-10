manga – A CERTAIN MAGICAL INDEX (Toaru Majutsu no Kinsho Mokuroku) – di Chuya Kogino

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Toaru Majutsu no Kinsho Mokuroku – (とある魔術の禁書目録)

Titolo internazionale: A Certain Magical Index

Autore: Chuya Kogino (su storia di Kazuma Kamachi)

Genere: azione, fantasy, fantascienza, ecchi

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Shounen GanGan

Tratto: dalla serie di ligth novel “Toaru majutsu no index” scritte da Kazuma Kamachi e illustrate da Haimura Kiyotaka

Volumi: 27 (in corso)

Titolo in Italia: A Certain Magical Index

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 4,30 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 21 (jn corso)

TRAMA

La Città-Studio, come dice il nome, è un posto abitato praticamente solo da studenti. Ma ha un lato nascosto: le sue scuole sono frequentate segretamente da ragazzi dotati di poteri soprannaturali (esper) amplificati dalla tecnologia; in un mondo dove c’è un misto tra scienza, magia e religione.

Toma Kamijo è un esper di basso livello e sfortunato, che una mattina trova sul suo balcone Index, una suora in fuga. Si troverà costretto ad aiutarla… e verrà coinvolto in grandi guai.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Toaru Majutsu no Index – opera capostipite

Anime

– Toaru Majutsu no Index – serie tv

– Toaru Majutsu no Index II – serie tv

– Toaru Majutsu no Index III – serie tv

– Toaru Kagaku no Railgun – serie tv

– Toaru Kagaku no Railgun S – serie tv

– Toaru Kagaku no Railgun T – serie tv

– To aru kagaku no Accelerator – serie tv

– Toaru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki – film d’animazione

– Toaru Kagaku no Railgun – OAV

Manga

– To aru kagaku no Accelerator

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Toaru Majutsu no Index” presente sul sito:

RECENSIONI