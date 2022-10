manga – NO GUNS LIFE – di Tasuku Karasuma

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: No Guns Life – (ノー・ガンズ・ライフ)

Titolo internazionale: No Guns Life – The Way of Life of a Man Loading a Magazine

Autore: Tasuku Karasuma

Genere: azione, drammatico, fantascienza, mecha, cyberpunk

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2021

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: No Guns Life

Anno di pubblicazione in Italia: 2016 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Traduzione: Luigi Boccasile

Volumi: 12 (in corso)

TRAMA

Futuro: dopo una terribile guerra molte persone sono state trasformate in esseri metà meccanici, chiamati “extends”. Juuzou Inui è uno di questi, un bizzarro ibrido con il corpo umano e la testa a forma di pistola, costruita in modo che solo una persona che si trovi dietro di lui possa premere il grilletto.

Per sbarcare il lunario lavora come detective privato a casi che coinvolgono altri extends, con l’aiuto della sua assistente Maria.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– No Guns Life – serie tv

– No Guns Life 2 – serie tv

RECENSIONI