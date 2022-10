manga – MALINCONICHE MATTINE (Yuuutsu na Asa) – di Shoko Hidaka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yuuutsu na Asa – (憂鬱な朝)

Titolo internazionale: Blue Morning

Autrice: Shoko Hidaka

Genere: drammatico, storico, sentimentale, psicologico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Chara Selection

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Malinconiche Mattine

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Susanna Scrivo

Volumi: 8 (concluso)

TRAMA

Inizio ‘900, in Giappone. Alla morte del padre, a solo 10 anni, Akihito Kuze eredita il titolo di Visconte; e lascia la tranquilla campagna per la magione della famiglia in città. Qua viene accolto dal maggiordomo Tomoyuki Katsuragi che, nonostante la giovane età, dovrà prendersi cura di lui e insegnargli le tante regole della sua classe sociale.

I due crescono praticamente assieme, anche se Tomoyuki è sempre molto austero e freddo nei confronti del suo padroncino.

Ma da adulto Akihito sviluppa un sentimento di enorme attaccamento a Katsuragi, che diventa presto un amore impossibile: complicato e tormentato. Ma emergerà anche un segreto della sua casata.

