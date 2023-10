manga – GACHIAKUTA – di Kei Urana

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Gachi Akuta – (ガチアクタ)

Titolo internazionale: Gachiakuta – Real Trash

Autore: Kei Urana

Genere: drammatico, azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: Gachiakuta

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina a 5,20 € – disponibile anche in versione digitale per lettori di ebook a 3,49 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Rudo e il padre adottivo Legto vivono in una baraccopoli alle porte di una metropoli, dove la classe dominante spreca senza ritegno e produce tonnellate di spazzatura. Rudo disprezza questi ricconi e, anche se è vietato, fruga regolarmente nei rifiuti della città, alla ricerca di qualcosa di utile da salvare dall’Abisso. Ovvero un enorme buco dove viene scaricato tutto ciò che è considerato spazzatura, comprese le persone.

Ma un giorno Rudo viene accusato di omicidio e, in modo frettoloso, viene condannato ad essere gettato nell’Abisso. Ma lì, incredibilmente, inizia per lui una nuova vita, e acquista poteri che lo aiuteranno nella sua vendetta.

