manga – LE INDAGINI DI SHERLOCK HOLMES – di Haruka Komusubi

SCHEDA

Titolo originale: Sherlock Holmes no Chousen – (シャーロック・ホームズの挑戦)

Titolo internazionale: Sherlock Holmes manga

Autore: Haruka Komusubi

Genere: mistero, storico, poliziesco

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Gakken

Pubblicazione: il volume fa parte di una collana educativa che conta altri romanzi classici trasformati in manga

Tratto: ispirato ai romanzi “Sherlock Holmes” di Arthur Conan Doyle

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Le indagini di Sherlock Holmes

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: De Agostini – nella collana “Manga Classici”, che riprende la collana giapponese

formato grande, 240 pagine (ma senza sovracopertina), a 12,00 €

disponibile anche in versione digitale per lettori di ebook a 6,99 €

Traduzione: Stefano Andrea Cresti

TRAMA

Volume che vede il famoso Sherlock Holmes come protagonista, tratto dai rispettivi romanzi di Arthur Conan Doyle. I racconti adattati sono cinque: “I sei Napoleoni”, “La banda maculata”, “La lega dei capelli rossi”, “L’ultima avventura” e “La casa vuota”.

Tutto inizia con l’arrivo di John Watson nell’appartamento al 221B di Baker Street, in cerca di un alloggio a Londra, dato che gli hanno indicato che un certo Holmes cerca un affittuario.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI