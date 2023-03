manga – YAWARA! – di Naoki Urasawa

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yawara! – (ヤワラ!)

Titolo internazionale: Yawara! A Fashionable Judo Girl

Autore: Naoki Urasawa

Genere: azione, arti marziali, sentimentale, sport (judo)

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno: 1986 – 1993

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 29 (concluso) – ristampato poi in 19 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Yawara!

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – 2018

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,90 €

Traduzione:

Volumi: 19 (concluso)

TRAMA

Yawara Inokumi è una studentessa delle superiori che è, segretamente, esperta di judo. E’ allenata dal severo nonno Jigoro, settimo dan di judo e campione nazionale per cinque volte consecutive, che ha il sogno di farle vincere le Olimpiadi del 1992. In realtà a Yawara le cose stanno benissimo così, visto che lei non ha alcun interesse nelle arti marziali, ma desidera solo una vita tranquilla.

Ma viene scoperta da Kosatsu, un giornalista del Daily Every Sport (una piccola testata sportiva) che, causalmente, assiste ad un tentativo di rapina sventato proprio da Yawara, e ne scrive un articolo. Così la vita della ragazza cambia, e arriva a scontrarsi con Sayaka, una sua coetanea e grande campionessa sportiva, che diventerà anche sua rivale in amore.

OPERE RELATIVE

Anime

– Jenny la ragazza del judo – serie tv

