manga – MIX – di Mitsuru Adachi

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Mix – (ミックス)

Titolo internazionale: Mix

Autore: Mitsuru Adachi

Genere: scolastico, sentimentale, sportivo

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Gessan

Volumi: 20 (in corso)

Titolo in Italia: Mix

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,50 €

Traduzione: Michela Riminucci

Volumi: 17 (in corso)

TRAMA

Sequel del famoso “Touch” (“Prendi il mondo e vai”), anche se con nuovi personaggi e ambientato 26 anni dopo.

Toma e Soichiro Tachibana condividono tutto: l’età, il compleanno, i genitori, e l’amore per il baseball. Eppure… non sono gemelli. I due frequentano la Meisei Middle School (la stesso di Touch), e sognano di vincere il Koshien, il più importante torneo nazionale di baseball giovanile. Con loro la sorella Otomi, di un anno più giovane.

Il fumetto racconta diversi anni della loro vita scolastica.

OPERE RELATIVE

Manga

– Touch – prequel/spinoff

Anime

– Mix: Meisei Story – serie tv

– Mix: Meisei Story 2 – serie tv

RECENSIONI