anime – NEGATIVE POSITIVE ANGLER – di Yutaka Uemura

SCHEDA

Titolo originale: NegaPosi Angler – (ネガポジアングラー)

Titolo internazionale: Negative Positive Angler

Genere: serie tv – slice of life, pesca

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 22:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Yutaka Uemura

Series Composition: Tomohiro Suzuki

Director of Photography: Shinji Tonsho

Character design: Hiromi Taniguchi

Music: Tomoki Kikuya

Studios: Nut

Titolo in Italia: Negative Positive Angler

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Ito” by Van de Shop

Ending Theme:

“Shounin Yokkyuu” by 96neko

Trailer



TRAMA

Oltre ad avere un grosso debito, Hiro scopre di avere solo altri 2 anni di vita per colpa di una malattia. Caduto in mare mentre veniva seguito dagli esattori; incontra Hana, Tataaki e un gruppo di appassionati di pesca che lo salvano dall’ annegamento.

Hiro ritrova la voglia e il desiderio di vivere grazie alla passione per la pesca che gli trasmetteranno Hana e il nuovo gruppo di amici.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Fairouz Ai – Hana Ayukawa

Kaito Ishikawa – Takaaki Tsutsujimori

Mutsuki Iwanaka – Tsunehiro Sasaki

Haruka Tomatsu – Ice

Hiroshi Tsuchida – Machida

M–hi Sugawara – Fujishiro

Rio Tsuchiya – Kozue Nishimori

Yūya Hirose – Alua

RECENSIONI