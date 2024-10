anime – 365 DAYS TO THE WEDDING – di Hiroshi Ikehata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kekkon suru tte, Hontou desu ka – (結婚するって、本当ですか)

Titolo internazionale: 365 Days to the Wedding

Genere: serie tv – sentimentale, posto di lavoro

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: giovedì alle 23:30 (JST)

Tratto: manga di Wakaki Tamiki.

Director: Hiroshi Ikehata

Series Composition: Kazuho Hyodo

Director of Photography: Iori Yokoi

Character design: Shuji Maruyama

Music: Shun Narita, Yusuke Seo

Studios: Ashi Productions

Titolo in Italia: 365 Days to the Wedding

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Kirakira” by HoneyWorks feat. HaKoniwalily

Ending Theme:

“Tsumari wa” by GOHOBI

Trailer



TRAMA

Oohara e Rika sono colleghi in una agenzia di viaggi. Quando il capo annuncia che entro 365 giorni una persona non sposata dovrà trasferirsi in Alaska a capo della nuova filiale, cala il silenzio.

Oohara ha da poco adottato un gatto e non può abbandonarlo, e per Rika fa troppo freddo in Alaska ed è troppo lontano: ma non hanno scuse per rifiutare. Come evitare di partire se non sposandosi? Rika elabora un piano per mettere in scena il matrimonio con il suo collega Oohara, ma i due non si conoscono per niente. Come andranno a finire queste finte nozze?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kentarō Kumagai – Takuya Oohara

Saori Hayami – Rika Honjōji

OPERE RELATIVE

Manga

– Kekkon suru tte, Hontou desu ka

Live Action

– Kekkon suru tte, Hontou desu ka

