anime – MAGICAL DESTROYERS – di Hiroshi Ikehata

SCHEDA

Titolo originale: Mahou Shoujo Magical Destroyers – (魔法少女マジカルデストロイヤーズ)

Titolo internazionale: Magical Destroyers – Magical Mad

Genere: serie tv – azione, fantasy, sperimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Giugno 2023

Rete tv giapponese: At-X

Trasmissione: sabato alle 01:55 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Hiroshi Ikehata

Series Composition: Daishiro Tanimura

Script: Daishiro Tanimura (6 episodes) Toshimitsu Takeuchi (eps 4, 8, 10) Yū Satō (eps 3, 7, 9)

Character design: Yuki Sawa

Music: Gin Hashiba

Studios: Bibury Animation Studios

Titolo in Italia: Magical Destroyers

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“MAGICAL DESTROYER” by Aimi

Ending

“Gospelion in a classic love” by The 13th tailor

Trailer



TRAMA

Anno 2018, il governo giapponese decide di distruggere la cultura pop e di rinchiudere tutti gli otaku. 2011, tre anni dopo, una Akihabara allo sfascio è l’ultimo rifugio di una piccola resistenza guidata da Otaku Hero, aiutato da alcuni compagni sopravvissuti e dalla ragazza magica Anarchy, che sta però cercando le sue compagne Blue e Pink.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Fairouz Ai – Anarchy

Makoto Furukawa – Otaku Hero

Aimi – Blue

Tomoyo Kurosawa – Pink

Haruki Ishiya – Idol Otaku

Ikuto Kanemasa – JSDF Otaku

Junji Majima – Military Otaku

Kazuyuki Okitsu – Nick

Kenta Miyake – Marcus

