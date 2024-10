anime – RUROUNI KENSHIN 2: KYOTO DISTURBANCE – di Yuki Komada

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan – Kyoto Douran – (るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱)

Titolo internazionale: Rurouni Kenshin 2: Kyoto Disturbance

Genere: serie tv – azione, storico, samurai, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: venerdì alle 00:55 (JST)

Trasmissione: Fuji TV

Tratto: dal manga “Kenshin samurai vagabondo” di Nobuhiro Watsuki.

Director: Yuki Komada

Series Composition: Hideyuki Kurata

Script: Hideyuki Kurata

Character design: Terumi Nishii, Yoko Uchida

Music: Yu Takami

Director of Photography: Junpei Takatsu

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Rurouni Kenshin 2: Kyoto Disturbance

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

1: “Hiten” by Ayase x R-Shitei

2: “Rurou no Katashiro” by Masaki Suda x Tokyo Ska Paradise Orchestra

Ending Theme:

1: “Kissaki” by Reol

2: “Sonzai Shoumei” by KID PHENOMENON

Trailer

TRAMA

Kenshin parte verso Kyoto, sotto richiesta del governo, per uccidere Makoto Shishio, un ex assassino che ha partecipato anche lui alla creazione dell’epoca Meiji.

Shishio, tradito dai suoi compagni, ora cerca vendetta cercando di creare un nuovo governo basato sul “il forte mangia il debole”, eliminando tutti i suoi ex compagni che hanno provato ad ucciderlo.

Kaoru, Sanosuke e Yahiko, non contenti di dire addio al loro amico, decidono di partire anche loro verso Kyoto per aiutare Kenshin nella sua lotta per la tranquillità del paese.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Sōma Saitō – Kenshin Himura

Makoto Koichi – Yahiko Myōjin

Rie Takahashi – Kaoru Kamiya

Taku Yashiro – Sanosuke Sagara

Saori Ōnishi – Megumi Takani

Satoshi Hino – Hajime Saitō

Yūma Uchida – Aoshi Shinomori

OPERE RELATIVE

Manga

– Kenshin samurai vagabondo – opera capostipite

– Ruroni Kenshin: Special Version

– Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc

– Rurouni Kenshin Uramaku: Honoo o Suberu

Anime

Prima saga Anime

– Rurouni Kenshin (1996) – serie tv

– Kenshin samurai vagabondo: Memorie del passato – oav (prequel della serie tv)

– Kenshin il Vagabondo: Capitolo del tempo – oav (sequel della serie tv)

– Rurouni Kenshin: Meiji kenkaku romantan, Shin Kyoto-hen – oav

– Kenshin Samurai Vagabondo: Requiem per gli Ishin-Shishi – film d’animazione

Seconda saga Anime

– Rurouni Kenshin – serie tv – prequel

Live action:

– Rurouni Kenshin Film

– Rurouni Kenshin Kyoto Taika hen

– Rurouni Kenshin: The Final

LINK relativi all’opera

Materiale su “Kenshin samurai vagabondo” presente sul sito:

RECENSIONI