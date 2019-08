anime – FIRE FORCE (Enen no Shouboutai) – di Yuki Yase

A cura di Han

Titolo originale: Enen no Shouboutai – (炎炎ノ消防隊)

Titolo internazionale: Fire Force – Fire Brigade of Flames

Genere: serie tv – shounen, azione, ecchi, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: dal manga “Fire Force” di Atsushi Ohkubo

Director: Yuki Yase

Series Composition: Yamato Haishima

Script: Yamato Haishima, Yoriko Tomita

Character design: Hideyuki Morioka

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: David Production

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Yamato Animation.

Titolo nello streaming in Italia: Fire Force

Distributore: Yamato Video

Sigle:

Opening

1: “Inferno” by Mrs. Green Apple

Ending

1: “veil” by Keina Suda

Trailer italiano



TRAMA

A Tokyo, in modo del tutto misterioso, alcune persone hanno cominciato a prendere fuoco da sole, causando danni alla città e rischiando di uccidere la gente vicina; inoltre le fiamme che sprigionano non sono normali… Per arginare il pericolo, sono state costituite unità speciali di pompieri, chiamate “Fire Force”.

Una di queste è l’Ottava Brigata, dove comincia a lavorare il protagonista Shinra Kusakabe, deciso a diventare un eroe. Ma qua impara anche che a causare questi fenomeni paranormali sono dei demoni, che vanno combattuti con poteri sovrannaturali.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Gakuto Kajiwara – Shinra Kusakabe

Aoi Yūki – Kotatsu Tamaki

Daisuke Sakaguchi – Viktor Richt

Katsuyuki Konishi – Takeru Noto

Kazuya Nakai – Akitaru Ōbi

Kazuyuki Okitsu – Karim Fulham

Kengo Kawanishi – Tōru Kishiri

Kenichi Suzumura – Takehisa Hinawa

Kenjiro Tsuda – Joker

Lynn – Princess Hibana

M.A.O – Iris

Mamoru Miyano – Shinmon Benimaru

Saeko Kamijō – Maki Oze

Satoshi Hino – Foien Li

Taiten Kusunoki – Leonard Burns

Tomoaki Maeno – Konro Sagamiya

Tomokazu Seki – Rekka Hoshimiya

Yūsuke Kobayashi – Arthur Boyle

OPERE RELATIVE

Manga

– Fire Force

RECENSIONI

