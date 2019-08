anime – DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – di Haruo Sotozaki

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kimetsu no Yaiba – (鬼滅の刃)

Titolo internazionale: Demon Slayer – Blade of Demon Destruction

Genere: serie tv – shounen, azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e non troppo impressionabile)

Numero episodi: 19 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2019 – in corso

Tratto: dal manga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” di Koyoharu Gotouge

Director: Haruo Sotozaki

Character design: Akira Matsushima

Music: Gō Shiina, Yuki Kajiura

Studios: ufotable

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening

1: “Gurenge” (Red Lotus) by LiSA

Ending

1: “from the edge” by FictionJunction feat. LiSA

Trailer



TRAMA

In un Giappone ottocentesco, Tanjiro Kamado è un povero ragazzo che aiuta la famiglia vendendo carbone. Una sera viene colto dal buio, e si ferma a dormire a casa di abitante del vicino villaggio, su consiglio di un anziano che gli dice che la notte si possono incontrare i demoni. Tanjiro la mattina dopo scopre che i mostri esistono sul serio… e hanno ucciso la sua famiglia, con l’unica eccezione della sorella Nezuko, che però non è più la stessa…

Inizia così un lungo viaggio per avere vendetta contro i demoni, ma anche per trovare una cura per Nezuko.

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Natsuki Hanae – Tanjirō Kamado

Akari Kitō – Nezuko Kamado

Ai Kakuma – Makomo

Aoi Yūki – Guide

Daiki Yamashita – Yushiro

Daisuke Namikawa – Haganezuka

Hikaru Midorikawa – Odō no Oni

Hiro Shimono – Zenitsu Agatsuma

Houchu Ohtsuka – Sakonji Urokodaki

Maaya Sakamoto – Tamayo

Nobuhiko Okamoto – Genya

OPERE RELATIVE

Manga

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

