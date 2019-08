anime – VINLAND SAGA – di Shuuhei Yabuta

A cura di Marichan

Titolo originale: Vinland Saga – (ヴィンランド・サガ)

Titolo internazionale: Vinland Saga

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, psicologico, seinen, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete giapponese: Amazon Prime Video

Tratto: dal manga “Vinland Saga” di Makoto Yukimura

Director: Shuuhei Yabuta

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko, Kenta Ihara

Character design: Takahiko Abiru

Music: Yutaka Yamada

Studios: Wit Studio

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano sulla tv online Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Titolo nello streaming in Italia: Vinland Saga

Distributore: Amazon Italia

Sigle:

Opening

“MUKANJYO” by Survive Said the Prophet

Ending

“Torches” by Aime

TRAMA

In un’Europa dell’anno Mille, Thorfinn è un vichingo armato di due pugnali, al soldo della banda di mercenari di Askeladd. Mentre i suoi compagni combattono per soldi, lui ha in mente un solo obiettivo: la vendetta contro chi gli uccise il padre.

L’incontro con il principe Canuto lo metterà nel mezzo di una guerra per la corona d’Inghilterra, con il re di Danimarca che intende conquistare il paese, ma deve vedersela con il problema del suo successore.

Ogni tanto Thorfinn si ritrova a pensare a “Vinland”, la terra mitica al di là dell’oceano, dove non esiste né la guerra né la fame, come racconta il navigatore Leif Ericsson. Esisterà davvero?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shizuka Ishigami – Thorfinn (bambino)

Yūto Uemura – Thorfinn (ragazzo)

Naoya Uchida – Askeladd

Akio Ohtsuka – Thorkell

Ao Takahashi – Helga

Atsushi Ono – Floki

Hiroki Gotō – Torgrim

Hiroki Yasumoto – Bjorn

Hitomi Nabatame – Ylva

Jin Urayama – Ragnar

Kenichirou Matsuda – Thors

Kensho Ono – Canuto

Makoto Furukawa – The Ear

Mitsuhiro Ichiki – Ari

Ryota Takeuchi – Asgeir

Satoshi Hino – Willibald

Shinya Takahashi – Atli

Takayuki Sugo- Sweyn

Yōji Ueda – Leif Ericson

Yoshimitsu Shimoyama – Halfdan

OPERE RELATIVE

Manga

– Vinland Saga

RECENSIONI

