anime – VINLAND SAGA 2 – di Shuuhei Yabuta

SCHEDA

Titolo originale: Vinland Saga 2 – (ヴィンランド・サガ SEASON2)

Titolo internazionale: Vinland Saga Season 2

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, psicologico, storico

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Trasmissione: martedì alle 00:30 (JST)

Rete giapponese: TOKYO MX

Tratto: dal manga “Vinland Saga” di Makoto Yukimura.

Director: Shuuhei Yabuta

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko, Kenta Ihara

Character design: Takahiko Abiru

Music: Yutaka Yamada

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Vinland Saga 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, doppiato in italiano (simuldub)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

TRAMA

Trama priva di spoiler sul finale della serie precedente.

Anno Mille. Einar è un contadino del nord dell’Inghilterra, che vede la sua fattoria e il suo villaggio distrutti dai violenti predoni danesi, che poi lo catturano e lo vendono come schiavo proprio in Danimarca.

Viene però acquistato dal gentile Ketil, che gestisce una grande tenuta e ha bisogno di agricoltori capaci. Einar si ritrova così a lavorare a fianco con un ex guerriero, uno schiavo malinconico e tormentato dagli incubi…

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Giulia Franzoso

Doppiatore italiano – Personaggio

Lorenzo D’Agata – Thorfinn

Alessandro Zurla – Einar

Alessandro D’Errico – Ketil

Marco Balzarotti – Leif

Gabriele Calindri – Narratore

Giada Sabellico – Lotte

Lorella De Luca – Emma

Doppiatore giapponese – Personaggio

Yūto Uemura – Thorfinn

Shunsuke Takeuchi – Einar

Akio Ohtsuka – Thorkell

Atsushi Ono – Floki

Fuminori Komatsu – Snake

Hideaki Tezuka – Ketil

Kensho Ono – Canute

Mayumi Sako – Arnheid

Mugihito – Sverkel

Taiten Kusunoki – Thorgil

Yōji Ueda – Leif Ericson

