anime – KEN IL GUERRIERO: LE ORIGINI DEL MITO (Souten no Ken) – di Mihiro Yamaguchi

SCHEDA

Titolo originale: Souten no Ken – (蒼天の拳)

Titolo internazionale: Fist of the Blue Sky

Genere: serie tv – azione, storico, arti marziali

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto (violenza)

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2006

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: giovedì alle 02:40 (JST)

Tratto: dal manga “Ken il Guerriero: Le Origini del Mito”, a sua volta prequel/spinoff di “Ken il Guerriero”.

Director: Mihiro Yamaguchi

Series Composition: Yasuhiro Imagawa

Script: Yasuhiro Imagawa

Character design: Yoshiaki Tsubata

Music: Marco D’Ambrosio

Studios: APPP

Titolo in Italia: Ken il Guerriero: Le Origini del Mito

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Trasmissione tv: Man-ga (Sky), doppiato in italiano

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video dalla Yamato Video ed Eagle Pictures, in Box in versione o Dvd o Bluray.

Sigle

Opening Theme:

“Bara ga Saku Bara ga Chiru” by Rina Aiuchi

Ending Theme:

1: “Kokoro no Rhythm Tobichiru Butterfly” by doa

2: “Kissing til i die” by Jun Manaka

TRAMA

Shanghai, 1930: nella città cinese sono in lotta due clan malavitosi, la Cin Pan e il Fiore Scarlatto. Una notte Kasumi Kenshiro, un fortissimo esperto di kenpo (arte marziale) – erede della scuola di Hokuto e noto con il soprannome di “Re degli Inferi” – fa strage dei capi del Fiore Scarlatto, per poi fuggire in Giappone.

Due anni dopo viene informato che il Fiore Scarlatto è tornato, e ha ucciso tutte le persone che lui amava, inclusi il migliore amico e la fidanzata. Così l’uomo torna a Shangai per avere la sua vendetta.

P.S. come intuibile dal cognome, Kasumi è un antenato del famoso Ken.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Vittorio Stagni

Traduzione: Irene Cantoni

Doppiatori italiani

Massimiliano Plinio – Kasumi Kenshiro

Andrea Lavagnino – Puyi

Antonio Bonanotte – Kitaoji

Elena Liberati – Yu Ling

Enrico Chirico – Huang Xifei

Gaetano Lizzio – Liyoung Jian

Giovanna Martinuzzi – Ohara

Ilaria Giorgino – Aya

Pierluigi Astore – Kulon Jin, Narratore

Doppiatori giapponesi

Kōichi Yamadera – Kenshiro Kasumi

Aya Hisakawa – Yu-Ling Pan

Chafurin – Dong-Lai Wu

Houchu Ohtsuka – Zhang Taiyan

Issei Futamata – Juan-Min Chen

Kinryuu Arimoto – Ye

Masaki Terasoma – Guang-Lin Pan

Minoru Inaba – Tian Xuefang

Sayaka Ohara – Yang Meiyu

Taiten Kusunoki – Charles de Guise

Yousuke Akimoto – Xi-Fei Huang

Yuudai Satou – Ye Ziying

OPERE RELATIVE

Manga

– Ken il Guerriero – opera capostipite

– Ken il Guerriero: Le Origini del mito

– Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – Regenesis

– Ken il Guerriero: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo

– Rei: L’oscuro lupo blu

– Toki: Il Santo d’Argento

– Yuria: la Stella dell’Amore Materno

– Jagi: Il fiore malvagio

– Juza: La nuvola vagabonda

– Garuda dalle Ali d’Oro: La Genesi dei Cinque Astri in Cerchio di Nanto

Serie tv

– Ken il Guerriero

– Ken il Guerriero 2

– Ken il Guerriero: Le Origini del Mito 2 – Regenesis – sequel

Film d’animazione

– Ken il guerriero – Il Film

– Ken il Guerriero: La Trilogia – serie di film

Ken il guerriero: La leggenda – serie di 5 Film

– Ken il guerriero: La leggenda di Hokuto

– Ken il Guerriero: La Leggenda di Julia

– Ken il Guerriero: La Leggenda di Raoul

– Ken il Guerriero: La Leggenda di Toki

– Ken il Guerriero: La leggenda del vero salvatore

Oav

– Ken il guerriero – La trilogia

– Ken il guerriero – La leggenda

Live Action

– Il ritorno di Kenshiro film

Videogiochi

– Hokuto no Ken : Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu

– Fist of the north star: Ken Rage 2

