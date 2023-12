manga – THE DANGERS IN MY HEART – di Norio Sakurai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Kokoro no Yabai Yatsu – (僕の心のヤバイやつ)

Titolo internazionale: The Dangers in My Heart

Autore: Norio Sakurai

Genere: commedia sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Manga Cross

Rivista: Akita Shoten

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: The Dangers in My Heart

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Alessandro Colombo

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Kyotaro Ichikawa è uno studente delle medie introverso, che non ha amici e trascorre il tempo leggendo; e crede di essere il protagonista di un horror, sicuro che nella sua (tranquilla) classe ci sia chi lo disprezzi profondamente… come la popolare Anna Yamada, alta, bella e perfetta!

Il ragazzo si rifugia spesso nella biblioteca della scuola, e proprio lì incontra Yamada, che va anche lei lì per isolarsi. Osservandola, scopre che non solo è golosa di dolci (che divora di nascosto), ma anche che ha dei comportamenti bizzarri. Così Kyotaro inizia a provare tenerezza verso questa ragazza che non è poi tanto perfetta, e che non lo odia affatto come immaginava… sarà mica amore?

OPERE RELATIVE

Anime

– The Dangers in My Heart – serie tv

– The Dangers in My Heart 2 – serie tv

RECENSIONI