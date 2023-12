manga – 30 ANNI, VERGINE, MAGO – di Yu Toyota

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: 30-sai made Doutei da to Mahou Tsukai ni nareru rashii – (30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい)

Titolo internazionale: Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!

Autore: Yu Toyota

Genere: shounen-ai, soprannaturale, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Gangan Pixiv

Volumi: 13 (in corso)

Titolo in Italia: 30 anni, vergine, mago

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Ginevra Morelle

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Kiyoshi Adachi è un impiegato di 30 anni che non ha mai avuto una relazione a causa della sua timidezza, e che riesce a leggere la mente delle persone toccandole.

Un giorno andando a lavoro incontra un suo collega, Yuuichi Kurosawa, amato e stimato da tutti. Irritato dalla sua personalità così lontana dalla sua, Adachi lo sfiora per vederne i pensieri… e scopre che ha una cotta segreta proprio per lui!

