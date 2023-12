manga – YURI IS MY JOB! – di Miman

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu! – (私の百合はお仕事です!)

Titolo internazionale: Yuri is my job!

Autore: Miman

Genere: commedia, scolastico, sentimentale

Target: yuri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic Yuri Hime

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Yuri is my job!

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovraccoperta, a € 6,90

Traduzione: Marta Fanasca

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

In Giappone esiste una caffetteria in stile “vecchia Europa” con uno staff tutto femminile, dove le cameriere recitano la parte di studentesse di una scuola femminile altolocata, con divise e scenette a tema. Una delle cameriere è Hime: adorabile, gentile e carina… tutti la vedono come un angelo. Ma è una facciata!

Hime ha in realtà un carattere completamente diverso, ma da sempre si finge perfetta per essere amata da tutti, ed attrarre un uomo ricco per sistemarsi per sempre!

Ma nel locale non è l’unica ad avere una doppia facciata: anche la sua senpai Mitsuki è molto diversa nella vita reale…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Yuri is my job! – serie tv

RECENSIONI