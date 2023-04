anime – YURI IS MY JOB! (Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu!) – di Hijiri Sanpei

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu! – (私の百合はお仕事です!)

Titolo internazionale: Yuri is My Job! – Schwestern in Liebe! – Watayuri

Genere: serie tv – commedia, scolastico

Target: yuri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese:

Trasmissione: giovedì alle 22:30 (JST)

Tratto: dal Manga “Yuri is My Job!” di Miman.

Director: Hijiri Sanpei

Script: Naoki Hayashi

Character design: Taisuke Iwasaki

Music: Megumi Oohashi

Studios: Passione, Studio Lings

Titolo in Italia: Yuri is My Job!

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Himitsu Melody” by Yui Ogura

Ending Theme:

“Yume ga Samete mo” by Hime Shirasagi [Yui Ogura], Mitsuki Ayanokōji [Sumire Uesaka]

Trailer



TRAMA

Hime Shiraki è determinata ad essere amata da tutti e a sposare un uomo ricco: perciò indossa una facciata carina e angelica per affascinare quelli che incontra, anche se il suo vero carattere è diverso. Il lavoro al caffè “Liebe Girls Academy” è perfetto per lei, dato che tutte le cameriere recitano i ruoli di delicate signorine di una scuola privata femminile vecchio stile (che ricorda molto “Maria-sama ga Miteru“!)

Ma per quanto ci provi e per quanti sforzi faccia per comportarsi in modo adorabile, Hime non riesce a conquistare la collega Mitsuki. La ragazza appare gentilissima con lei mentre si lavora, ma privatamente le dice espressamente di disprezzarla! Come mai?

DOPPIATORI

Yui Ogura – Hime Shirasagi

Sumire Uesaka – Mitsuki Ayanokōji

Asami Seto – Nene Saionji

Makoto Koichi – Sumika Tachibana

Minami Tanaka – Kanoko Amamiya

Yukari Tamura – Mai Mikoshiba

OPERE RELATIVE

Manga

– Yuri is My Job!

