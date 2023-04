anime – SUZUME – di Makoto Shinkai

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Suzume no Tojimari – (すずめの戸締まり)

Titolo internazionale: Suzume’s Door-Locking

Genere: film d’animazione – avventura, soprannaturale

Rating: adatto a tutti

Durata: 2 ore

Anno di uscita in Giappone: Novembre 2022

Tratto: storia originale

Director: Makoto Shinkai

Series Composition: Makoto Shinkai

Script: Makoto Shinkai

Character design: Masayoshi Tanaka

Music: Kazuma Jinnouchi, RADWIMPS

Studios: CoMix Wave Films

Titolo in Italia: Suzume

Anno di pubblicazione in Italia: 27 Aprile (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Suzume” by Radwimps featuring Toaka

Ending Theme:

“Kanata Haruka” by Radwimps

Trailer



TRAMA

La vita di Suzume cambia quando incontra un giovane viaggiatore di nome Souta, che sta cercando una “porta”. Seguendolo fino ad alcune rovine, la ragazza scopre quella che sembra una normale porta bianca, in mezzo al nulla. Ma spinta dall’impulso di aprirla, Suzume libera inavvertitamente delle calamità.

Toccherà a Suzume e Souta fermarle, chiudendo le “porte” in giro per il Giappone.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Suzume Iwato: Chiara Fabiano

Souta Munakata: Manuel Meli

Tamaki Iwato: Francesca Manicone

Tomoya Serizawa: Emanuele Ruzza

Daijin: Alberto Vannini

Suzume Child: Charlotte Infussi

Chika Amabe: Arianna Vignoli

Rumi Ninomiya: Eleonora Reti

Minoru Okabe: Edoardo Stoppacciaro

Miki: Eva Padoan

Hitsujiro Munakata: Dario Oppido

OPERE RELATIVE

Light novel

– Suzume

