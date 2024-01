anime – CHERRY MAGIC! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard! – di Yoshiko Okuda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: 30-sai made Doutei da to Mahou Tsukai ni nareru rashii – (30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい)

Titolo internazionale: Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!

Genere: serie tv – shounen-ai, soprannaturale, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 11 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: giovedì alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “30 anni, vergine, mago” di Yu Toyota.

Director: Yoshiko Okuda

Series Composition: Tomoko Konparu

Character design: Takahiro Kishida

Music: Tomoki Hasegawa

Studios: Satelight

Titolo in Italia: Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme

“Hajimete wa zenbu kimi ga ii” by Koe Ni Naranaiyo

Ending Theme

“Magical Love” by Kiyoshi Adachi (CV: Chiaki Kobayashi), Yuuichi Kurosawa (CV: Ryouta Suzuki)

Trailer



TRAMA

Kiyoshi Adachi ha superato i 30 anni rimanendo vergine. Grazie a questo risultato ottiene dei poteri che gli permettono di leggere la mente degli altri attraverso il contatto fisico.

Sulla strada del lavoro incontra un suo collega benvoluto da tutti e molto popolare fra le ragazze, Yuuichi Kurosawa. Curioso di scoprire cosa passa per la mente del suo collega, lo tocca furtivamente e scopre che ha pensieri romantici verso qualche collega. Per chi batte il cuore di Yuuichi?

Adachi scoprirà presto chi è al centro delle fantasie perverse di Yuuichi.

DOPPIATORI

Chiaki Kobayashi – Kiyoshi Adachi

Ryōta Suzuki – Yūichi Kurosawa

OPERE RELATIVE

Manga

– 30 anni, vergine, mago

Live action

– 30sai made Dotei dato Mahotsukai ni Narerurashii – drama

