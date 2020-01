anime – KAKURIYO NO YADOMESHI (Kakuriyo: Bed & Breakfast for Spirits) – di Yoshiko Okuda

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Kakuriyo no Yadomeshi – (かくりよの宿飯)

Titolo internazionale: Kakuriyo: Bed & Breakfast for Spirits

Genere: serie tv – cucina, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Settembre 2018

Tratto: da una serie di Light Novel

Director: Yoshiko Okuda

Series Composition: Tomoko Konparu

Character design: Youko Satou

Music: Takurō Iga

Studios: Gonzo

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening:

“Tō no Manimani” by Nao Tōyama

“Utsushiyo no Yume” by Nano (eps 15-26)

Ending:

1: “Sai -color-” by Manami Numakura

2: “Negai Hana” by Katsuyuki Konishi (ep 3)

3: “Toki no Suna” by Yūma Uchida and Maaya Uchida (ep 5)

4: “My sweet sweet love” by Atsushi Tamaru (ep 8)

5: “Shiranai Kimochi” by Megumi Nakajima

6: “Kaze” by Shunichi Toki (ep 13)

7: “Yashiho no Hana”by Takuma Terashima (ep 18)

8: “Koi mamori uta” by Tetsuya Kakihara (ep 21)

9: “Setsuna no kirameki” by Satoshi Hino (ep 23)

10: “Eien no kizuna” by Kaito Ishikawa (ep 25)

Trailer



TRAMA

La storia comincia con il ricordo di Aoi bimba, chiusa in una stanza buia, che supplica un ayakashi (spirito) di mangiarla quando morirà, ma di tenerle compagnia. L’ayakashi invece di mangiarla, la dona del cibo.

Al tempo presente Aoi è una universitaria capace di vedere gli ayakashi, ma evita di incrociare o sguardo con quelli pericolosi come le ha insegnato il nonno Shiro.

Un giorno al parco, dopo aver nutrito dei piccoli Kappa con dei cetrioli, incontra un elegantissimo Oni seduto su una scala in mezzo ai ciliegi fioriti; cerca di ignorarlo, ma l’Oni le dice di avere fame e lei alla fine gli cede il bento. Mentre sta per andarsene, la creatura misteriosa la saluta chiamandola per nome.

Lei, seppur sorpresa, lo ignora e torna alla sua vita di universitaria; da tre giorni è morto suo nonno, l’unico che si è preso cura di lei dopo che la madre l’aveva abbandonata in un orfanotrofio.

Il nonno le aveva insegnato a cucinare e messa in guardia degli ayakashi.

Mentre torna a casa, ritrova la sua scatola del bento avvolta in una tovaglietta dagli strani simboli e un elegante kanzashi a forma di fiore. Sorpresa dal bel gesto e attirata dalla tovaglietta, ne scioglie il nodo e i simboli si trasformano in un fumo violaceo che la porta nel Kakuryo.

Quando si risveglia è circondata da ayakashi mascherati, e l’oni a cui aveva dato il bento è un bellissimo ragazzo, padrone della locanda “Tenjin ya” che vuole Aoi come sposa per riscattare dei debiti contratti dal nonno.

Aoi però non ci sta, e decide di ripagare i debiti lavorando proprio nella locanda per ayakashi come cuoca.

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Nao Tōyama – Aoi Tsubaki

Katsuyuki Konishi – Ōdanna

Shunichi Toki – Ginj

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Kakuriyo no Yadomeshi

Manga

– Kakuriyo no Yadomeshi

RECENSIONI

