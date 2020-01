anime – DOUKYONIN WA HIZA, Tokidoki, Atama no Ue (My Roommate Is a Cat) – di Kaoru Suzuki

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue – (同居人はひざ、時々、頭のうえ。)

Titolo internazionale: My Housemate Is Sometimes on My Lap, Sometimes on My Head – My Roommate Is a Cat

Genere: serie tv – slice of life

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio a Marzo 2019

Tratto: dal manga “My Roommate Is a Cat” di Tsunami Minatsuki e Asu Futatsuya

Director: Kaoru Suzuki

Series Composition: Deko Akao

Script: Akiko Waba (eps 6, 10) Deko Akao (7 episodes) Hiroko Fukuda (eps 4, 7, 9)

Character design: Masaru Kitao

Music: kotringo

Studios: Zero-G

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: My Roommate Is a Cat

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Unknown World” by Schrödinger’s Cat ft. kotringo

Ending:

“Kimi no Tonari Watashi no Basho” by Yoshino Nanjō

Trailer



TRAMA

Subaru Mikazuki è sempre stato fin da ragazzino estremamente scontroso, al contrario dei genitori pieni di vita e di gioia di vivere. Un giorno chiedono al figlio di partecipare all’ennesimo viaggio di piacere ma, come sempre, il ragazzo rifiuta per poter restare a casa a leggere.

La sfortuna vuole che i genitori muoiano, lasciandolo solo.

Il ragazzo, nonostante abbia l’amico Hiroto Yasaka e sua madre vicini di casa che cercano di aiutarlo in ogni modo, diventa ancora più asociale e solitario.

Gli anni passano e Subaru trascorre la giornata a scrivere romanzi gialli e leggere; i suoi unici contatti sono con l’amico d’infanzia e il suo editore.

L’incontro con una gattina, trovata al cimitero vicino alla tomba dei genitori, riuscirà lentamente a cambiare lentamente il giovane… se non altro perché per nutrirla, per curarla dovrà interagire con altre persone.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kensho Ono – Subaru Mikazuki

Haruka Yamazaki – Haru

Ayumu Murase – Hachi

Chika Anzai – Nana Ōkami

Hiro Shimono – Atsushi Kawase

Hiromichi Kogami – Kazuhiro Mikazuki

Kenjiro Tsuda – Roku

Sayaka Ohara – Saho Mikazuki

Shun Horie – Hiroto Yasaka

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.