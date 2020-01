anime – IL PIANO NELLA FORESTA (Piano no Mori) – di Gaku Nakatani

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Piano no Mori – (ピアノの森)

Traduzione letterale: Il piano nella foresta

Titolo internazionale: The Piano Forest – Forest of Piano

Genere: serie tv – drammatico, musica, scolastico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Luglio 2018

Tv: NHK

Tratto: da Manga di Makoto Isshiki

Director: Gaku Nakatani

Series Composition: Aki Itami, Mika Abe

Script: Aki Itami, Mika Abe

Character design: Sumie Kinoshita

Music: Ayano Baba (piano), Harumi Fuuki, Juliette Journaux (Sophie Ormesson piano), Kamuro Sahara (piano), Kotone Uehara (piano), Kyohei Sorita (Sōsuke Ajino piano), Modan Oyama (piano), Niu Niu (Wei Pang piano), Ryoma Takagi (Shūhei Amamiya piano), Szymon Nehring (Lech Szymanowski piano)

Studios: Gaina

Titolo in Italia: Il piano nella foresta

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Reperibilità: tutte e due le stagioni sono disponibili in streaming sulla tv online Netflix (servizio a pagamento) doppiate in italiano

Censura: no

Distributore: Netflix Italia. Serie non disponibile in home video (dvd, bluray)

Sigle:

Opening:

“Umi e” by Kai Ichinose

Ending:

“Kaeru Basho ga Aru to iu koto” by Aoi Yūki

TRAMA

Reiko Ichinose è una donna che vive nel quartiere degradato sito sul limite della foresta. A quindici anni rimane incinta e, per poter mantenere il figlio, diventa una prostituta: è una persona positiva e ottimista, e trasmette questo carattere anche al figlio Kai, che riesce a resistere anche alle vessazioni subite a scuola.

Kei ama suonare un pianoforte abbandonato nella foresta, e frequenta la scuola solo saltuariamente.

Shuei Amamiya, compagno di scuola di Kei, è figlio di un grande pianista e si impegna fino allo stremo per poter essere degno e anzi superare il proprio padre.

I due bambini, così differenti, sono compagni di scuola.

Un giorno Shuei sente Kei suonare a memoria brani difficilissimi e ne rimane colpito. Anche il professore di musica Sosuke Ajino lo sente e decide di dargli lezioni; il bambino gli ricorda se stesso e vuole farlo partecipare al prossimo concorso di musica.

Comincia così l’amicizia/rivalità tra i due ragazzi, che s’impegneranno per arrivare a scalare le vette del successo.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Massimo Còrizza

Dialoghi: Andrea D’Angeli

Doppiatori italiani

Alessio Puccio – Kai Ichinose

Niccolò Guidi – Shuhei Amamiya

Alessio Cigliano – Sosuke Ajino

Ambrogio Colombo – Jean-Jacques Serrault

Angela Brusa – Namie Amamiya

Cristina Piras – Nonomura

Emiliano Reggente- Kotaro Shiba

Enrica Fieno – Takako Maruyama

Flavio Aquilone – Wei Pang

Gabriele Patriarca – Kosei Hirata

Mirko Cannella – Karol Adamski

Monica Volpe – Arisa

Riccardo Polizzi Carbonelli – Yoichiro Amamiya

Selvaggia Quattrini – Reiko Ichinose

Simone Veltroni – Lech Szymanowski

Tony Sansone – Takeshi Saga

Barbara Villa – Sophie Ormesson

Daniela Debolini – Shiraishi

David Vivanti – Liu

Davide Capone – David

Emiliano Reggente – Takamaji

Francesca Rinaldi – Announcer

Gerolamo Alchieri – Piotr

Gianluca Cortesi – Ben

Gianni Giuliano – Jasinski

Jacopo Bonanni – Kinpira

Laura Romano – Victoria

Matteo Liofredi- Igor Gutmann

Pierluigi Ferrante – Josef

OPERE RELATIVE

Manga

– Piano no Mori

Anime

– Il piano nella foresta 2 – serie tv – sequel

– The piano forest – film d’animazione

RECENSIONI

