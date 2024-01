anime – FLUFFY PARADISE – di Jun’ichi Kitamura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Isekai de Mofumofu Nadenade suru Tame ni Ganbattemasu. – ( 異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。)

Titolo internazionale: Fluffy Paradise – I’m Doing My Best to Make Myself at Home in Another World – At the Isekai Fluffy Paradise I’m Trying to Do My Best

Genere: serie tv – avventura, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 07 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Jun’ichi Kitamura

Series Composition: Deko Akao

Script: Deko Akao, Yoriko Tomita

Character design: Asami Miyazaki

Music: Ryūnosuke Kasai, Satoshi Hōno

Studios: EMT Squared

Titolo in Italia: Fluffy Paradise

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme

“Cotton Days” by Sizuk

Ending Theme

“Fuwafuwa party Tsurarete happy” by harmoe

Trailer

TRAMA

Akitsu Midori muore per il troppo lavoro e si ritrova al cospetto di Dio che in cambio del suo aiuto in un altro mondo, le concede un potere a scelta. Poter utilizzare la magia? La super forza? Il potere di volare? No! Poter coccolare qualsiasi animale. Soffici, squamosi, pennuti… il poter accarezzare una tenera bestiola è tutto ciò che basta per recuperare la forza e la voglia di andare avanti! E così sia. La capacità di Midori è quella di “essere amata da tutti gli esseri non umani”.

Midori si reincarna in Nèma, la figlia più piccola di una famiglia nobile e si gode la vita coccolata e amata da tutti gli animali che incontra.

DOPPIATORI

Ai Kakuma – Nefertima “Néma” Osphe

Genki Okawa – Wilhelt

Kenji Nomura – Sol

Shinichiro Miki – Kamisama

