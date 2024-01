anime – HOKKAIDO GALS ARE SUPER ADORABLE! – di Misuzu Hoshino

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dosanko Gal wa Namara Menkoi – (道産子ギャルはなまらめんこい)

Titolo internazionale: Hokkaido Gals Are Super Adorable!

Genere: serie tv – commedia, scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 09 Gennaio – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: martedì alle 00:30 (JST)

Tratto: manga “Dosanko Gal wa Namara Menkoi” di Kai Ikada.

Director: Misuzu Hoshino

Series Composition: Mirai Minato

Character design: Katsuyuki Sato

Music: Sōnosuke Takao

Studios: SILVER LINK., Blade

Titolo in Italia: Hokkaido Gals Are Super Adorable!

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme

“Namara Menkoi Gal” by Masayoshi Ooishi

Ending Theme

“Wayawayawaa!” by Asaka

TRAMA

Tsubasa è un liceale e da Tokyo si trasferisce in Hokkaido, dove incontra una ragazza coetanea alla fermata del bus. Lui coperto da abiti pesantissimi e comunque infreddolito, Lei con gambe nude e una giacchetta leggera nonostante la neve e il gelo.

Così inizia la storia di Tsubasa in questo nuovo e freddo paesino in mezzo al nulla.

DOPPIATORI

Ayane Sakura – Minami Fuyuki

Nobunaga Shimazaki – Tsubasa Shiki

Eri Kitamura – Mai Fuyuki

Mariko Nagai – Asuka

Reina Ueda – Rena Natsukawa

Rika Nagae – Momoko Fuyuki

RECENSIONI