anime – SASAKI AND PEEPS – di Mirai Minato

SCHEDA

Titolo originale: Sasaki to Pii-chan – (佐々木とピーちゃん)

Titolo internazionale: Sasaki and Peeps

Genere: serie tv – avventura, commedia, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 05 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 21:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Mirai Minato

Series Composition: Deko Akao

Script: Deko Akao

Character design: Saori Nakashiki

Studios: SILVER LINK.

Titolo in Italia: Sasaki and Peeps

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“FLY” by MADKID

Ending

“Aimai Girl” by Aguri Oonishi

Trailer



TRAMA

Dopo un’altra giornata piena di lavoro, Sasaki entra in un negozio di animali alla ricerca di un compagno che possa fargli compagnia. La sua scelta cade su un adorabile uccellino che, una volta portato a casa, scopre essere un mago di un altro mondo, e conferisce a Sasaki dei poteri soprannaturali e la possibilità di viaggiare fra il suo mondo e quello di origine di P-chan.

Soddisfatto dei nuovi poteri, Sasaki non vede l’ora di sfruttarli per crearsi una vita tranquilla, ma attirerà le attenzioni di qualcuno che ha altri progetti per lui.

DOPPIATORI

Tomokazu Sugita – Sasaki

Aoi Yūki – P-chan

