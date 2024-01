anime – TIS TIME FOR “TORTURE” PRINCESS – di Yoko Kanamori

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Himesama “Goumon” no Jikan desu – (姫様“拷問”の時間です)

Titolo internazionale: It’s Time for “Interrogation”, Princess! – ‘Tis Time for “Torture,” Princess

Genere: serie tv – comico, cibo, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 09 Gennaio – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: martedì alle 00:00 (JST)

Tratto: manga “Himesama “Goumon” no Jikan desu” di Hirakei e Robinson Haruhara.

Director: Yoko Kanamori

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Satoshi Furuhashi, Toshiya Kōno

Music: Masaru Yokoyama

Studios: PINE JAM

Titolo in Italia: ‘Tis Time for “Torture,” Princess

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Massakasa Magic!” by shallm

Ending

“Ashita wa Ashita no Kaze ga Fuku” by LEEVELLES

Trailer



TRAMA

La valorosa principessa viene catturata dal re dei Demoni. C’è solo un modo per farla parlare e scoprire i segreti del suo regno: la tortura.

(Serie Demenziale)

DOPPIATORI

Haruka Shiraishi – Princessa

Chikahiro Kobayashi – Ex

Shizuka Ito – Torture Tortura

RECENSIONI