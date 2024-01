anime – THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC – di Takahide Ogata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata – (治癒魔法の間違った使い方)

Titolo internazionale: The Wrong Way to Use Healing Magic

Genere: serie tv – azione, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: 06 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 00:30 (JST)

Tratto: Light novel “Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata: Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin”

Director: Takahide Ogata

Series Composition: Shogo Yasukawa

Character design: Kenji Tanabe

Music: Elements Garden, Hitoshi Fujima, Seima Kondo

Studios: Shin-Ei Animation, Studio Add

Titolo in Italia: The Wrong Way to Use Healing Magic

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Trailer



TRAMA

Ken Usato è un liceale come tanti altri. Per una serie di eventi incontra e fa amicizia con il presidente e la vicepresidente del consiglio studentesco, entrambi molto popolari e capaci in tutto ciò che fanno. Mentre tornano a casa un cerchio magico si apre sotto i piedi dei due amici di Usato, ma per sbaglio anche lui viene evocato in un mondo dove c’è bisogno di nuovi eroi.

Rassegnato al fatto che non può tornare indietro, segue i due amici per scoprire se anche lui ha affinità con qualche tipo di magia. A gran sorpresa di tutti scopre di essere affine ad un tipo di magia molto rara, quella curativa. Purtroppo questo suo potere attira le attenzioni di un healer pazzo.

DOPPIATORI

Shōgo Sakata – Ken Usato

Atsuko Tanaka – Rose

Ayaka Nanase – Suzune Inukami

Kengo Kawanishi – Kazuki Ryusen

Saya Aizawa – Amako

OPERE RELATIVE

Light novel

– Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata: Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin

Manga

– Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata

